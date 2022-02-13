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Göztepe, Hatay'da galibiyet peşinde - Son Dakika

Göztepe, Hatay'da galibiyet peşinde

13.02.2022 11:47
Göztepe, Hatay'da galibiyet peşinde

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde evinde Altay'a 2-0 yenilen Göztepe, 25'inci hafta müsabakasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde evinde Altay'a 2-0 yenilen Göztepe, 25'inci hafta müsabakasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Yeni Hatay Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren golcü Adis Jahovic mücadelede forma giyemeyecek.

Altay mağlubiyetini telafi edeceklerine inandığını belirten teknik direktör Nestor El Maestro, "Zor bir hafta geçirdik. Hem Altay hem de kupadaki Beşiktaş maçlarında oyuncularım yüksek efor sarf etti. Ancak biz işimize bakacağız. Hatay'dan istediğimiz sonucu alacağız" dedi.


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Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe, Hatay'da galibiyet peşinde - Son Dakika Spor


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