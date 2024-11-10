Göztepe İç Sahada 5. Galibiyetini Aldı

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Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, iç sahada üst üste 5. galibiyetini aldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede uzatma bölümüne kadar iki takım da skoru değiştiremedi. Hakemin 7 dakika uzatma açıkladığı müsabakayı Göztepe, 90+8. dakikada penaltıdan Romulo ve 90+10. dakikada Matsuki'nin golleriyle 2-0 üstün tamamladı.

Göztepe, 11. maçında 5. galibiyetini alarak, puanını 18'e çıkardı. İç sahadaki yenilmezlik serisini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'nda art arda 5. galibiyetini aldı.

Geçen hafta RAMS Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe'ye yenilerek 14 puanda kaldı. Takımının başında ikinci maçına çıkan Recep Uçar, ilk yenilgisini yaşadı.

Romulo Cardoso'nun bu sezon 5. golüne ulaştığı Göztepe'de oyuna sonradan dahil olan Kuryu Matsuki ise ilk kez gol sevinci yaşadı.