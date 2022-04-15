Göztepe kader sınavında Fenerbahçe deplasmanında - Son Dakika
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Göztepe kader sınavında Fenerbahçe deplasmanında

15.04.2022 11:42
Göztepe kader sınavında Fenerbahçe deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de son 9 maçını kaybedip kümede kalma yolunda umutlarını tüketen Göztepe, yarın son haftaların formda ekibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de son 9 maçını kaybedip kümede kalma yolunda umutlarını tüketen Göztepe, yarın son haftaların formda ekibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Yasin Kol'un yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak. Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Futbolculuk kariyerinden 2003-3004 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertlilerle şampiyonluk yaşayan Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas eski takımına rakip olacak. Göztepe, Fenerbahçe ile tamam ya da devam maçına çıkacak. Kurtuluş hattının son 6 hafta öncesi 12 puan gerisindeki sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'ye mağlup olması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre resmen küme düşme ihtimali var. Göztepe kaybeder, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulülü, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe kader sınavında Fenerbahçe deplasmanında - Son Dakika


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