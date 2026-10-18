Göztepe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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Göztepe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini aldı

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Göztepe, Kocaelispor\'u deplasmanda 2-1 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini aldı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe'ye 2-1 yenildi. Göztepe bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alırken Kocaelispor bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

STAT: Turka Kocaeli

HAKEMLER: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Rivas), Dijksteel, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan (Dk. 58 Gulliksen), Show, Susoho (Dk. 85 Maglica), Agyei (Dk. 74 Baku), Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa, Metehan Altunbaş (Dk. 46 Florian Aye)

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 90+2 Anjorin), Novatus Miroshi (Dk. 90+2 Ege Yıldırım), Alexis Antunes (Dk. 88 Efkan Bekiroğlu), Juan (Dk. 83 Janderson), Richard Akonnor, Andre Henrique (Dk. 83 Sinclair Armstrong)

GOLLER: Dk. 24 Show (KK), Dk. 77 Novatus Miroshi (Göztepe); Dk. 82 Berkan Kutlu (P) (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 56 Susoho, Dk. 90+3 Emir Ortakaya (Kocaelispor); Dk. 76 Andre Henrique, Dk. 79 Miroshi (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İlk yarıyı Show'un kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapatan konuk ekip, 77'nci dakikada Miroshi ile farkı ikiye çıkardı. Berkan Kutlu'nun penaltı golü Kocaelispor'a puan getirmedi. Göztepe üst üste ikinci galibiyetini alırken, Kocaelispor bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

17'nci dakikada Kocaelispor atağında Uğur Kaan Yıldız'ın pasında Metehan Altunbaş'ın ceza sahasında yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

24'üncü dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı kornerde Rhaldney'in ön direğe ortasına Juan kafayla vurdu. Kale ağzında Show'a çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. Gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

29'uncu dakikada Arda Okan'ın pasında Miroshi'nin ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Serhat Öztaşdelen topu iki hamlede kontrol etti. 39'uncu dakikada Göztepe'nin serbest vuruşunda Rhaldney'in doğrudan kaleye gönderdiği topu Serhat kurtardı. İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Kocaelispor iki oyuncu değişikliğiyle başladı. Uğur Kaan Yıldız'ın yerine Rivas, Metehan Altunbaş'ın yerine Florian Aye oyuna girdi.

56'ncı dakikada Susoho, Akonnor'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

57'nci dakikada Antunes'in sağ kanattan arka bölgeye gönderdiği pasa Juan gelişine vurdu, kaleci Arda Özçimen gole izin vermedi.

66'ncı dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Sousa'nın ortasında savunmadan seken top penaltı noktası civarında Agyei'nin önünde kaldı. Agyei'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

71'inci dakikada kornerden gelen topa Emir Ortakaya kafayla vurdu, Arda Özçimen meşin yuvarlağı kontrol etti.

77'nci dakikada Juan'ın ceza yayı gerisine çıkardığı pası Miroshi sol ayağıyla gelişine kaleye gönderdi. Top sol üst köşeden ağlarla buluştu: 0-2. Miroshi golün ardından abartılı sevinci nedeniyle sarı kart gördü.

81'inci dakikada Kocaelispor'un sağdan kullandığı kornerde Sousa'nın arka direğe ortasını Berkan Kutlu kafayla kale sahasının önüne indirdi. Topu uzaklaştırmak isteyen Juan'ın elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

82'nci dakikada penaltıyı kullanan Berkan, kaleci Arda'nın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA
Trendyol Süper LigKocaelisporFutbolSporSon Dakika

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