Göztepe, Konyaspor'u 2-0 Yendi

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(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe- Konyaspor karşılaşması 2-0 bitti. Göztepe, 90+8'de Romula ve 90+10'da ise Matsuki'nin golleriyle evinde 3 puanın sahibi oldu.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadelede Göztepe evinde 2-0 Konyaspor'u yendi.

Maçın ilk yarısı gölsüz tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 65'inci dakikada Göztepe'de Matsuki topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Maçın 79'uncu dakikasında Konyaspor'dan Oğulcan Göztepe kalecisi Lis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konyasporlu oyuncular penaltı beklerken VAR incemesi sonrasında hakem pozisyon öncesi ofsaytı tespit etti.

Mücadelinin uzatma dakikalarında 90+6'da Göztepe'de Juan rakibin müdahelesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+8'de penaltı noktasına gelen Romula kalecinin soluna sert vurdu ve ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Gol sonrası statta İzmir Marşı çalması dikkat çekti.

Santra sonrası kontraya çıkan Göztepe'de, Japon oyuncu Matsuki 90+10'da attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-0.

Öte yandan maç öncesi Gürsel Aksel Stadyumu'nda ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü nedeniyle Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.