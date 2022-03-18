Göztepe, kritik maça çıkıyor - Son Dakika
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Göztepe, kritik maça çıkıyor

18.03.2022 10:19
Göztepe, kritik maça çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, kümede kalma umutlarını devam ettirmek adına kritik bir maça çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, kümede kalma umutlarını devam ettirmek adına kritik bir maça çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Göztepe, yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşma öncesinde Göztepe 27 puanla 18. sırada, Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

Galibiyetten başka sonuç kurtarmıyor

Küme düşme hattına en yakın takım olan Giresunspor'la arasında 7 puan fark bulunan Göztepe, kümede kalma adına kritik haftalara girdi. Ligde son 9 maçı kalan sarı-kırmızılılar, umutlarını sürdürmek adına Alanyaspor karşısında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. İzmir temsilcisi, müsabakadan beraberlik veya mağlubiyetle ayrılması halinde kümede kalma şansını oldukça düşürecek.

2 cezalı, 4 sakat

Maç öncesinde Göztepe'de sarı kart cezaları bulunan Berkan Emir ve Aytaç Kara, Alanyaspor karşısında sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Atınç Nukan, Moubandje, Burekovic ve Mihojevic de maç kadrosunda yer almıyor. - İZMİR

Göztepe, kritik maça çıkıyor

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Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan Göztepe, Alanyaspor'u konuk edecek Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan Göztepe, Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe'de Alanyaspor maçı mesaisi sürüyor Göztepe'de Alanyaspor maçı mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Gürsel Aksel, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe, kritik maça çıkıyor - Son Dakika


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