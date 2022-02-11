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Göztepe'de artık tek hedef Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak - Son Dakika

Göztepe'de artık tek hedef Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak

11.02.2022 11:27
Göztepe'de artık tek hedef Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda penaltı atışları sonucunda Beşiktaş'a yenilerek kupaya veda eden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, turu geçemedikleri için üzgün olduklarını, artık Atakaş Hatayspor maçını düşündüklerini bildirdi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda penaltı atışları sonucunda Beşiktaş'a yenilerek kupaya veda eden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, turu geçemedikleri için üzgün olduklarını, artık Atakaş Hatayspor maçını düşündüklerini bildirdi.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, normal süresi ve uzatma bölümünü berabere tamamladıkları müsabakada Beşiktaş'a penaltı atışları sonucunda mağlup olduklarını hatırlattı.

Kupada çeyrek finale yükselemedikleri için üzgün olduklarını belirten Papatya, şunları kaydetti:

"Etkili ve istekli oyunumuza rağmen turu getirecek üstünlük golünü 120 dakika içerisinde bulamadık penaltı atışları sonucunda yenildik. Üzgünüz, ara vermeden Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayarak, ligde daha üst sıralara tırmanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son olarak da yayıncı kuruluşla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Tabii ki bizim işlerine karışmak gibi bir durumumuz söz konusu olamaz ama maç anlatan spikerin yanında bir amigo edasıyla, olmayan gole dahi aşırı tepki veren yorumcu hiç hoş olmadı. Taraflı tarafsız birçok futbolseverin tepkisini çeken bu ve benzeri hareketlerin tekrarlanmayacağını umuyoruz. Kişinin takımın eski oyuncusu olması gibi bir savunmanın da kabul görmeyeceğinin bilinmesini isterim."

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Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe'de artık tek hedef Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Göztepe'de artık tek hedef Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak - Son Dakika
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