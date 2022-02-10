Göztepe maçından notlar

Önder Karaveli'den 5 değişiklik

Larin 2 maçlık aranın ardından 11'de

Kerem Kalafat 419 gün sonra formayı giydiTribünler boş kaldıGöztepe'de 4 değişiklik Aytaç Kara ilk kez 11'de

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk ettti. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Mustafa Sarvanlar üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde 5 değişikliğe giderek Göztepe karşısında takımını sahaya sürdü. Karaveli, sakatlığı bulunan Rosier'in yerine Kerem Kalafat'a, Can Bozdoğan'ın yerine Josef'e, Necip Uysal'ın yerine Oğuzhan Özyakup'a, Emirhan İlkhan'ın yerine Ghezzal'a, Batshuayi'nin yerine ise Larin'e 11'de görev verdi.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Karaveli, savunma dörtlüsünü Kerem Kalafat, Vida, Montero ve Rıdvan'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup'u sahaya süren Önder Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Teixeira'yı tercih etti. Karaveli'nin gol yollarındaki tercihi ise son haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan Batshuayi'nin yerine Cyle Larin oldu.SİSTEM BU MAÇTA DA DEĞİŞTİBeşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Göztepe karşısında takımını 4'lü savunmayla sahaya sürdü. Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçına 3'lü savunmayla başlayan Karaveli, ilk yarıda verilen gol pozisyonlarının ardından ikinci yarıya 4'lü savunmayla başlamıştı. Karaveli, Göztepe maçında ise takımına 4'lü savunma sisteminde oynattı. Beşiktaş'ta sağ bekte Kerem Kalafat, tandemde Vida ve Montero, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz görev aldı.LARIN 2 MAÇLIK ARANIN ARDINDAN 11'DESiyah-beyazlı ekipte, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Kanadalı golcü Cyle Larin, iki maçlık aranın ardından ilk 11'de yer buldu. Son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında 1-0 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında 11'de oynayan Kanadalı oyuncu, Yeni Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başlamış ancak görev almamıştı. Antalyaspor maçında da yedek soyunan Larin, 63'üncü dakikada Can Bozdoğan'ın yerine oyuna dahil olmuştu.KEREM KALAFAT 419 GÜN SONRA FORMAYI GİYDİBeşiktaş'ta sağ bek Rosier'in sakatlığında mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Kalafat, 419 gün sonra siyah-beyazlı formayla görev aldı. Son olarak 2019-2020 sezonunda yine Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor ile oynanan karşılaşmada görev alan Kerem Kalafat, bir sonraki sezon Giresunspor'a kiralanmıştı. Bu sezon başında da 2'nci Lig ekiplerinden Uşak Spor'a kiralanan genç sağ bek, devre arası transfer döneminde takıma geri çağırılmıştı. 20 yaşındaki oyuncu, 419 gün sonra yine bir Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş formasıyla sahada yer aldı.TRİBÜNLER BOŞ KALDISiyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe karşısında takımlarını yalnız bıraktı. Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük kısmı dolarken, Göztepe karşılaşmasında stadyumda büyük boşluklar görüldü. Karşılaşmada 5 bine yakın siyah-beyazlı taraftar, takımlarını destekledi.GÖZTEPE'DE 4 DEĞİŞİKLİKGöztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 2-0 mağlup olunan Altay maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Wilker Angel'in yerine Kahraman Demirtaş, Soner Aydoğdu'nun yerine Aytaç Kara, Berkan Emir'in yerine Moubandje, Di Santo'nun yerine ise Tijanic'i ilk 11'de görevlendirdi. Göztepe'nin Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: İrfan Can Eğribayat - Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman, Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara, Moubandje, Halil Akbunar, Tijanic, Ndiaye.AYTAÇ KARA İLK KEZ 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara, ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Altay karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan tecrübeli orta saha oyuncusu, Göztepe formasıyla ilk kez Beşiktaş'a karşı ilk 11'de görev aldı.