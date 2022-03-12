Göztepe maçından notlar - Son Dakika
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Göztepe maçından notlar

12.03.2022 19:08
Göztepe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında 67 puanla lider Trabzonspor ile 27 puanla küme düşme hattındaki Göztepe karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında 67 puanla lider Trabzonspor ile 27 puanla küme düşme hattındaki Göztepe karşılaştı.

Şampiyonluğunu erken ilan etmek isteyen bordo-mavililer, 1 yılı aşkın süredir yenilgi yüzü görmediği sahasına 3 puan parolasıyla çıktı. Misafir takım Göztepe ise küme düşme potasından kurtulmak için mücadele etti.

Trabzonspor taraftarları, şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayarak soğuk havaya rağmen tribünlerdeki yerini aldı. Saatler öncesinden Medical Park Stadyumu'na akın eden taraftarlar, karşılaşmayı horon ve kolbastı oynayarak bekledi. Karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken, satışa çıkan 40 bin 175 biletten 39 bin 961'i satıldı.28'İNCİ KARŞILAŞMA     369 gündür sahasında mağlup olmayan bordo-mavili ekip, ligde son olarak 10'uncu haftada İzmir'de karşılaştığı ve 1-0 galip geldiği rakibiyle bugün ligde 28'inci kez karşılaştı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 müsabakadan Trabzonspor 12, Göztepe 5 kez sahadan galip ayrılırken 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibine 4 maçtır yenilmeyen Karadeniz fırtınası, Göztepe'ye son olarak Trabzon'da oynanan 2019-20 sezonunun 10'uncu hafta müsabakasında 1-0 yenilmişti.ZORUNLU ROTASYONTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Göztepe karşısına savunmada zorunlu rotasyon yaptı. 28'inci haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 2 maç ceza alan Puchacz'ın yerine ilk 11'de Trondsen'e şans verdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma şansı bulamayan Norveçli oyuncu, 75 gün aradan sonra Göztepe karşılaşmasında formasına kavuştu. Trabzonspor'un yıldızı parlayan gençlerinden Ahmetcan Kaplan, bugünkü karşılaşmada da savunmada yer alırken, sakatlıktan çıkan Dorukhan Toköz yedek kulübesinde yer aldı.BAKASETAS'IN YERİNE BERATSon haftalarda performansında düşüş gözlenen Bakasetas bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde beklerken teknik direktör Avcı, bu oyuncunun yerine Berat Özdemir'e ilk 11'de görev verdi. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Marek Hamsik ile Vitor Hugo da Göztepe kadrosunda yer almadı.5 OYUNCU KART SINIRINDATrabzonspor'da ilk 11'de yer alan kaleci Uğurcan, Siopis ve Peres ile yedek kulübesindeki Bakasetas ile Djaniny sarı kart sınırında bulunuyor. Futbolcular Göztepe karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.MİNİKLER TRİBÜNLERDEStadyumlarda çocukları da kapsayan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla maçlardan yaklaşık 2 yıldır uzak kalan çocuklar, aileleriyle birlikte tribünlerdeki yerlerini aldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla yetiştirme yurdunda kalan ve daha önce Trabzonspor'un maçına gitmemiş kırsalda yaşayan çocuklar bugün ilk kez stadyumda Trabzonspor'un maçını izledi. 'Yavru Fırtına' tribününde misafir edilen ve takımlarını destekleyen miniklerin sevinci yürekleri ısıttı.KAR YAĞIŞINA ISITMALI ÖNLEM

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının karşılaşmayı sekteye uğratmaması için Medical Park Stadyumu'nda günler öncesinden tedbir alındı. Trabzon'da 3 gün önce başlayan kar yağışının stadın zeminini etkilememesi için alttan ısıtma çalıştırılarak zeminin kar tutması engellendi.


Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
Göztepe maçından notlar
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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Trabzonspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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