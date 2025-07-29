Göztepe, Mateusz Lis ile Devam Kararı Aldı - Son Dakika
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Göztepe, Mateusz Lis ile Devam Kararı Aldı

Göztepe, Mateusz Lis ile Devam Kararı Aldı
29.07.2025 13:00
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Göztepe, kaleci Mateusz Lis'in geleceğini 2025-2026 sezonunda sarı-kırmızılılarla sürdürecek.

SÜPER Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de geleceği belirsiz olan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in 2025-2026'da da sarı-kırmızılılarla yola devam edeceği bildirildi. Geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla eleştirilen 28 yaşındaki eldivenle yaz başında yolların ayrılması gündeme geldi. Lis'e Avrupa'dan gelen tekliflerin olduğu ancak yönetimin transfer tekliflerini yetersiz bulduğu vurgulandı.

Şu ana kadar hazırlık maçlarında kaleyi koruyan Polonyalı kalecinin şimdilik bir yere gitmeyeceği bildirildi. İkinci kalecisi Arda Özçimen'i Bandırmaspor'a kiralayan Göztepe'nin Mateusz Lis'le rekabet edebilecek seviyede bir file bekçisi aradığı öğrenildi. Yönetimin, Fransa ekiplerinden Rennes'de forma giyen Doğan Alemdar konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. Kurmayların lig başlayana kadar 22 yaşındaki Doğan transferini bitirmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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