Göztepe'nin Genç Yıldızı Taha Altıkardeş - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe'nin Genç Yıldızı Taha Altıkardeş

Göztepe\'nin Genç Yıldızı Taha Altıkardeş

Taha Altıkardeş, Göztepe'de defansın vazgeçilmezi oldu ve U21 Milli Takımı'nda da forma giydi.

13.10.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'de milli maç arasına 12 puanla 6'ncı sırada giren Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş 4'üncü haftada ilk 11'de çıktığı Bodrum Futbol Kulübü karşılaşmasından bu yana formayı bırakmadı. İlk 3 haftada oynanan Antalyaspor (D), Fenerbahçe ve Alanyaspor (D) müsabakalarına yedek başlayan 21 yaşındaki savunmacı, defansta yaşanan sakatlıklardan dolayı tekrar ilk 11'in vazgeçilmezi oldu.

Bodrum FK sınavından sonra oynanan Kayserispor, Samsunspor ve Sivasspor maçlarında da 90'ar dakika görev yapan Taha 1 de gol attı. Geçen sezondan bu yana Göztepe'de gösterdiği performansla Avrupa'daki takımların da dikkatini çeken Taha Altıkardeş, U21 Milli Takımımızın, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda oynadığı Letonya müsabakasında kendine ilk 11'de yer buldu. Ay-yıldızlı ekibimizin 3-0 kazandığı maçta Taha 90 dakika sahada kalarak başarılı bir performans ortaya koydu.

Kaynak: DHA

Milli Takım, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Genç Yıldızı Taha Altıkardeş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
12:12 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 14:16:36. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Genç Yıldızı Taha Altıkardeş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.