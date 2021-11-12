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Göztepe'nin transferde önceliği golcü - Son Dakika

Göztepe'nin transferde önceliği golcü

12.11.2021 12:04
Göztepe'nin transferde önceliği golcü

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 9 puanla düşme hattında sondan ikinci sıraya demir atarak ligde yer aldığı son 5 yılın en kötü performansını sergileyen Göztepe, ara transfer dönemini bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 9 puanla düşme hattında sondan ikinci sıraya demir atarak ligde yer aldığı son 5 yılın en kötü performansını sergileyen Göztepe, ara transfer dönemini bekliyor.

Sezonun ikinci yarısında korkulu rüya görmemek için ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Göz-Göz, önceliği golcü takviyesine verecek. Bu sezon 12 maçta 11 gol atabilen sarı kırmızılılarda ligdeki tüm maçlarda ilk 11'de oynayan ileri uç oyuncularından Ndiaye 2 gol atarken, 8'i 11'de olmak üzere yine maçların hepsinde süre alan Jahovic 1 gol üretebildi. Göz-Göz'ün 5 maçta sonradan oyuna dahil olup, toplam 37 dakika sahada kalabilen Ideye'yle ise devre arasında bu kez yollarını kesin olarak ayırması bekleniyor. Kurmaylar şimdiden takıma direkt skor katkısı verebilecek golcü arayışında. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 22 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden Göz-Göz'de Konyaspor randevusunda sakatlanıp tedavileri süren Jahovic ve Kerim'in durumları belirsiz. Aynı maçın ilk yarısında direkt kırmızı kart gören Yalçın ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 3 maç ceza aldı.


Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Rüya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'nin transferde önceliği golcü - Son Dakika Spor


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