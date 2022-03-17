Göztepe savunması çöktü - Son Dakika
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Göztepe savunması çöktü

17.03.2022 12:09
Göztepe savunması çöktü

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 yenilip düşme hattına yerleşen Göztepe'de savunma büyük alarm verdi.

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 yenilip düşme hattına yerleşen Göztepe'de savunma büyük alarm verdi. Aldığı üst üste 6 mağlubiyetle kurtuluş bölgesinin 8 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar bu periyotta kalesinde 17 gol gördü. Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe maç başına 2.8 ortalamayla gol yedi. Altay'a 2-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Kasımpaşa ve Galatasaray'a 3-2, Trabzonspor'a da 4-2 yenilen Göztepe ligde en çok gol yiyen 3 takımdan biri oldu.

Alanyaspor karşılaşmasına mutlak 3 puanla hazırlanan sarı-kırmızılılarda orta saha Aytaç Kara ve sol bek Berkan Emir kart cezalısı durumunda. Teknik direktör Stjepan Tomas'ın Aytaç'ın yokluğunda Yalçın'a, Berkan'ın yerine de Moubandje'ye görev vereceği kaydedildi. Öte yandan sosyal medyada adı önceki yıllarda olduğu gibi yine satış iddialarıyla anılan Göztepe'nin yerli bir şirkete devredildiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe savunması çöktü - Son Dakika


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