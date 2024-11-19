Göztepe, Süper Lig'de Golcu Çıktı - Son Dakika
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Göztepe, Süper Lig'de Golcu Çıktı

Göztepe, Süper Lig\'de Golcu Çıktı

Bu sezon 12 farklı oyuncuyla gol atan Göztepe, toplamda 19 golle 6. sırada yer alıyor. Brezilyalı Romulo 5 golle takımın en skorer ismi olurken, defans oyuncularının da gol katkıları dikkat çekti.

19.11.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
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SÜPER Lig'de 24 Kasım Pazar günü İstanbul'da Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de 12 farklı oyuncu bu sezon ağları sarsmayı başardı. Geride kalan 11 maçta 19 kez sevinç yaşayan Göztepe'de Brezilyalı Romulo 5 golle takımının en skorer ismi oldu. Sarı-kırmızılılarda Juan ve Solet de 2'şer kez fileleri sarsarken, sol bek Djalma, stoperler Koray, Heliton ve Taha, orta saha oyuncuları Doğan, Matsuki, Ahmed ve Tijanic ile santrfor Fofana da gol sevinci yaşayan isimler oldu.

Her bölgeden hücuma katkı alan Göztepe'nin savunma oyuncuları özellikle attıkları gollerle dikkat çekti. Defansta görev yapan oyuncularından 4 gol katkısı gören Göz-Göz, topladığı 18 puanla 6'ncı sıraya adını yazdırdı. Özellikle Gürsel Aksel Stadı'nda müthiş bir performans ortaya koyan Göztepe evinde 14 gol atarak rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Sahasında 1 yılı aşkın bir süredir yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, deplasmanlarda ise 5 gol kaydetti ancak henüz galibiyet alamadı.

Kaynak: DHA

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