Göztepe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika
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Göztepe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

14.05.2022 09:04
Göztepe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 37. haftada yarın Beşiktaş ile evinde karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 37. haftada yarın Beşiktaş ile evinde karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de galip gelemediği son 13 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Bu sezon taraftarlarının önüne son kez çıkacak Göztepe, iç sahada en başarısız 2. takım konumunda bulunuyor. Göztepe, bu sezon evindeki 18 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan alabildi.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, 2019-2020 sezonunda hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçında 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, veda ettiği Süper Lig'deki son iç saha maçında konuk edeceği Beşiktaş karşısında puan arayacak.

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Kaynak: AA

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