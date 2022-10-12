Yine Pendikspor maçında gıda zehirlenmesi nedeniyle görev yapamayan golcü Ali Akman 'ın da tedavisinin son bulduğu, genç golcünün görev verilmesi durumnda Tuzlaspor'a karşı sahada olacağı kaydedildi. Son olarak Pendikspor müsabakasında sakatlanıp 68'inci dakikada oyundan alınan kaptan Yalçın'da da ciddi bir problem görülmedi. Bay geçtiği haftada sakat ve hasta futbolcuların iyileşmesiyle tam kadro çalışan Göztepe, Tuzlaspor maçında galibiyete kilitlendi.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe'ye 5 müjde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.