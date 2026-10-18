Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenerek 9 puana yükseldi ve ateş hattından çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında kritik bir mücadeleye çıkan Göztepe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-1 mağlup ederek altın değerinde bir galibiyet elde etti.

ZORLU MAÇTA KAZANAN GÖZTEPE

24. dakikada Göztepe’nin geliştirdiği atakta Kocaelisporlu Show'un kendi kalesine gönderdiği golle sarı-kırmızılılar deplasmanda 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda farkı artırmak için yüklenen Göztepe, Novatus Miroshi’nin uzak mesafeden kaydettiği şık golle skoru 2-0’a getirdi ve rahat bir nefes aldı Pes etmeyen ev sahibi Kocaelispor, kazandığı penaltının ardından 82. dakikada Berkan Kutlu’nun ayağından gelen golle farkı 1’e indirdi ve umutlandı. Kalan dakikalarda Kocaelispor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince, Göztepe zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

GÖZTEPE ATEŞ HATTINDAN ÇIKTI

Bu kritik galibiyetle puanını 9'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, ateş hattından uzaklaşarak derin bir nefes aldı. Kocaelispor ise 12 puanda kaldı. 

Trendyol Süper LigKocaelisporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
Sel felaketinin 5’inci gününde acı bekleyiş İstanbul Valisi Gül, Ayazağa’daki son durumu açıkladı Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
18:05
Fenerbahçe’de Mert Müldür sevinci
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:37
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
17:32
Fransa’daki protestolar dalga dalga yayılıyor İtalya da yangın yerine döndü
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
17:01
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
17:00
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 18:11:43. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei