Türkiye U19 Milli Takımı, 18-27 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya 'da hazırlık kampı gerçekleştirecek. Kamp öncesinde aday kadrolara davet edilen futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Listede Göztepe'nin başarılı stoperi Emir Ortakaya da yer aldı.

Kaynak: İHA

Türkiye U19 Milli Takımı, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepeli Emir'e milli davet - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.