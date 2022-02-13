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Groenendijk: "Uzun süre takip ettiğim oyuncudan bu kadar verim almak sevindirici" - Son Dakika

Groenendijk: "Uzun süre takip ettiğim oyuncudan bu kadar verim almak sevindirici"

13.02.2022 18:45
Groenendijk: "Uzun süre takip ettiğim oyuncudan bu kadar verim almak sevindirici"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, 3-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetinden dolayı takım olarak mutlu olduklarını dile getirdi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, 3-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetinden dolayı takım olarak mutlu olduklarını dile getirdi. Bir kaç galibyet alarak tehlikeli bölgeden kurtulmak istediklerini de belirten Groenendijk, 1 gol 1 asist ile karşılaşmayı tamamlayan Fernando Martins için övgü dolu sözler sarf etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Müsabakaya iyi başladıklarını belirten Groenendijk, "İlk yarı onların sahasına oyunu yıktık. Gereken sadece goldü. O da çok kalteli bir ayak olan Fernando'dan geldi. Çok kısa sürede takıma alıştığını gözlemledim. Uzun süredir takip ettiğim oyuncudan bu kadar verim almak ayrıca sevindiriciydi. İkinci gol yine onun asistiyle geldi. Bu hafta içi çalıştığımız bir organizasyondu" şeklinde konuştu.

"Tehlikeli yerden kurtulmak için bir kaç galibiyete daha ihtiyacımız var"

İkinci yarıda rakibin oyuna ortak olduğunu ancak değişikliklerle takımın ayakta kaldığını ifade eden Groenendijk, "Ardı ardına gol yemediğimiz 5. maçımızı oynuyoruz. Bu bizi çok mutlu eden bir detay. Doğru yoldayız. Takımın özgüveni geri geldi ve üstüne koyarak devam ediyoruz. Önümüzde Yeni Malatya maçı var. Bu tehlikeli yerden kurtulmak için bir kaç galibiyete daha ihtiyacımız var. Önümüze bakıyoruz ve aynı şekilde devam edeceğimizi ümit ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Groenendijk: 'Uzun süre takip ettiğim oyuncudan bu kadar verim almak sevindirici' - Son Dakika Spor


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