GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler

Gazete Oksijen'den Elif Ergu Demiral'a konuşan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'le yollarını nasıl ayırdıklarını anlattı.

Terim ile ayrılığın yaşanış şekli açısından çok üzüntü verici olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Ben Fatih Hoca'yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı. Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka" dedi.

"KAYINPEDERİM FARUK SÜREN'LE BİLE PAYLAŞMADIM"

Elmas, "18 haftada bu ilişki neden bu noktaya geldi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa'da ciddi anlamda başarılı bir dönem geçirdik ama Türkiye Kupası ve lig iyi gitmedi. Sonuçlar iyi gitmediği zaman bize eleştiri geliyor ama Fatih Hoca'ya da çok eleştiri gelmeye başladı. Galatasaray futbol okulunu kurmak gibi temel konularda ciddi bir sabırsızlık vardı bende. Bazen şöyle bir sıkıntı olur; saha sonuçları o kadar çok baskı getirir ki size uzun vadeli planlarınızı yapamaz hale gelirsiniz, günlük yangını söndürmekle uğraşırsınız."

Galatasaray Başkanı, Fatih Terim'in "ilk imzam, son imzam" paylaşımına çok üzüldüğünü söyledi.

Fatih Terim ile aldığı ayrılık kararını kayınpederi Faruk Süren ile bile paylaşmadığını belirten Elmas, "Fatih Terim'in gölgesinde mi kalıyor Galatasaray başkanları?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"AİLEME VARAN TEHDİTLER YAŞADIK"

"Ben seçildiğim için başkanım. İleride sadece başkan olup olmadığım değil nasıl bir başkan olduğum değerlendirilecek."

'Fatih Terim ile ayrılık sürecinde geçmişten gelen değerler bütününün erozyonuna şahit olduğunu vurgulayan Elmas, "Başkana hitabette farklılık oldu. Aileme kadar varan tehditler… Eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler… Kızım tenisçi, kızıma gelen tehditler… Oğlum bir gün dedesiyle anneannesinde kalmak zorunda kaldı. Evimizin adresini yayınlayarak tehdit ettiler" dedi.

"İDARİ POZİSYON ÖNERDİK, KABUL ETMEDİ"

"Fatih Terim için ortak akıl olma ihtimali var mıydı?" sorusuna Elmas şu yanıtı verdi:

"Teklif ettim. 'Hocam sahada bir değişiklik yapmamız lazım, bunu yapalım. Çok yıpratıyorlar ama senin futbol aklına ben çok güveniyorum. Benim yanımda olmanı istiyorum, bu proje için ihtiyacım var, bu bir idari projedir. Bunun uygulamasını başkası yapsın idari olarak da bunun başında sen ol, gel bizim Sportif AŞ'de başkan yardımcısı ol' dedim. Kabul etmedi. Ve son derece medeni biçimde ayrıldı."

"FATİH TERİM BİR DEĞER"

"Fatih Hoca bir Galatasaray değeri" diyen Elmas konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belki ben 100 yıl sonra hatırlanmayacağım ama Fatih Hoca, Metin Oktay, Gündüz Kılıç gibi isimler hep hatırlanacak. Fatih Terim Galatasaray değerlerinden bir tanesi. Biz o değerlerimizi korumak zorundayız. Ama bir taraftan da Galatasaray için en doğru kararları almak zorundaydım."