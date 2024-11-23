İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaştı. Ange Postecoglou'nun ekibi, Pep Guardiola'nın takımını deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başardı.
Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Tottenham'ın gollerini 13 ve 20. dakikalarda James Maddisoni 52. dakikada Pedro Porro ve 90+3'te Brennan Johnson kaydetti. Manchester City'de yeni sözleşme sonrası ilk maçına çıkan Pep Guardiola, Tottenham karşısında alınan mağlubiyetle büyük bir şoka uğramış oldu.
Bu sonuçla birlikte Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez üst üste 5 maç kaybetmiş oldu. Ligde üst üste 3. kez kaybeden Guardiola'nın takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon'a 4-1, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda ise yine Tottenham'a 2-1 kaybetmişti.
Öte yandan Manchester City de tam 53 maç sonra evinde mağlubiyet yaşamış oldu. Bu yenilgiyle 23 puanda kalan City, maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 5 puan gerisine düştü. Tottenham ise puanını 19'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Liverpool'a konuk olurken, Tottenham evinde Fulham'ı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Manchester City bozguna uğradı, Guardiola kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
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