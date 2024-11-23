Manchester City bozguna uğradı, Guardiola kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Spor

Manchester City bozguna uğradı, Guardiola kariyerinde bir ilki yaşadı

Manchester City bozguna uğradı, Guardiola kariyerinde bir ilki yaşadı

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Manchester City'i 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla City üst üste 5. kez kaybederken, sözleşmesini yeni uzatan Pep Guardiola da kariyerinde bu durumu ilk kez yaşadı. Öte yandan ev sahibinin 53 maçlık iç saha yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.

23.11.2024 22:57
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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaştı. Ange Postecoglou'nun ekibi, Pep Guardiola'nın takımını deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başardı.

GUARDIOLA ŞOKA UĞRADI

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Tottenham'ın gollerini 13 ve 20. dakikalarda James Maddisoni 52. dakikada Pedro Porro ve 90+3'te Brennan Johnson kaydetti. Manchester City'de yeni sözleşme sonrası ilk maçına çıkan Pep Guardiola, Tottenham karşısında alınan mağlubiyetle büyük bir şoka uğramış oldu.

5 MAÇTIR KAYBEDİYOR, KARİYERİNDE BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez üst üste 5 maç kaybetmiş oldu. Ligde üst üste 3. kez kaybeden Guardiola'nın takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon'a 4-1, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda ise yine Tottenham'a 2-1 kaybetmişti.

53 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Öte yandan Manchester City de tam 53 maç sonra evinde mağlubiyet yaşamış oldu. Bu yenilgiyle 23 puanda kalan City, maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 5 puan gerisine düştü. Tottenham ise puanını 19'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Liverpool'a konuk olurken, Tottenham evinde Fulham'ı ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Manchester City bozguna uğradı, Guardiola kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sergen:
    GS'a karşı oynadıkları oyuncularla oynadı hemen hemen. Çok büyük Okan Hoca, skor olarak olmasa da oyun ve pozisyon olarak aşırı ezici bir galibiyet aldın bu Tottenham'a karşı :) 19 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yeni sözleşme yapılmıştı Şampiyonluk gidiyor 17 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KLASIK İSPANYOL TEKNİK DİREKTÖR SAÇMALIKLARI, FUTBOLCULAR MANYAĞA DONDU SAG BEK STOPER OYNAR, STOPER SOLBEK, BIRI YEDEK BİRİ KADRODA OLMAZ, 3 0 Yanıtla
  • Burak Ak:
    Galatasaray yendiyinde sıradan takımdı bu ne oldu 4 atmışlar :=) 1 1 Yanıtla
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