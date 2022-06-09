Gülse Polat, Avrupa 2. oldu - Son Dakika
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Gülse Polat, Avrupa 2. oldu

09.06.2022 11:55
Gülse Polat, Avrupa 2. oldu

Milli taekwondocu Gülse Polat, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2. oldu.

Milli taekwondocu Gülse Polat, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2. oldu.

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Multi European Games Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Elazığlı milli sporcu Gülse Polat, 57 kiloda Avrupa ikincisi oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gülse kızımızı yürekten kutluyorum. Daha öncesinde Ankara'da Türkiye Şampiyonu olmuş milli sporcumuzdur. Yetenekli ve azimli sporcumuz, bizler elimizden gelen desteği sağlıyoruz, pandemiden ötürü müsabakalar da aksaklık yaşandı veya iptal edildi, ertelendi. Artık böyle bir durum söz konusu değil, inşallah Gülse'nin adını derecelerle daha sık duyacağımız bir sporcumuz olacak" dedi. - ELAZIĞ

Gülse Polat, Avrupa 2. oldu
Gülse Polat, Avrupa 2. oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gülse Polat, Avrupa 2. oldu - Son Dakika

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