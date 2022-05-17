Gülüç Irmağı'nda Kano Kürek yarışları yapılacak - Son Dakika
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Gülüç Irmağı'nda Kano Kürek yarışları yapılacak

17.05.2022 17:50
Gülüç Irmağı'nda Kano Kürek yarışları yapılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Gülüç Irmağı'nda düzenlenecek olan Kano Kürek Şampiyonası'na herkesi davet etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Gülüç Irmağı'nda düzenlenecek olan Kano Kürek Şampiyonası'na herkesi davet etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Gülüç Irmağı'nda bölgenin ilk Kano Kürek Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini söyledi. Başkan Demirtaş yarışları izlemeye tüm bölge halkını ve sporseverleri davet ederken şunları söyledi: " Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gençlerimizin spora yönlendirilmesi noktasında sadece futbol değil farklı branşlarda da çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarımız halen devam ediyor. Gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bölgemizde hiç olmayan bir spor dalını Kano Kürek sporunu Gülüç Belediyesi olarak bölgemize kazandırdık. Gülüç Irmağı Erdemir Gülüç kapı girişi yanına Kano Kürek sporcuları için içerisine kano malzemelerinin olduğu, soyunma odaları gibi ihtiyaç duydukları tam donanımlı bir bina yapıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinliklerinde ilk Kano Kürek yarışları yapılacak. Gülüç Irmağı parkur olarak Türkiye'nin en uzun parkurlarından bir tanesi. Ben tüm halkımızı bu yarışları izlemeye davet ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Gökhan Mustafa Demirtaş, Zonguldak, Kürek, Kano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gülüç Irmağı'nda Kano Kürek yarışları yapılacak - Son Dakika


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