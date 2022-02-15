Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mavi Şimşekler'in cephesinden maç sonunda karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterilirken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın ortaya çıkan görüntüleri büyük ses getirdi.

TEVİZYONU SAHAYA FIRLATMAYA ÇALIŞTI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a sinirlenerek önünde yer alan televizyonu havaya kaldırdı. Etrafındakiler tarafından güçlükle sakinleştirilen Başkan, televizyonu yere fırlatarak kırdı. O anlar bir taraftarın kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.