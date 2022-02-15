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Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı - Son Dakika

Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı

15.02.2022 21:38

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 1-1 biten Beşiktaş karşılaşmasında hakeme sinirlenerek protokol tribünündeki televizyonu kırdı. O anları bir taraftar kayda alırken görüntüler sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mavi Şimşekler'in cephesinden maç sonunda karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterilirken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın ortaya çıkan görüntüleri büyük ses getirdi.

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı

TEVİZYONU SAHAYA FIRLATMAYA ÇALIŞTI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a sinirlenerek önünde yer alan televizyonu havaya kaldırdı. Etrafındakiler tarafından güçlükle sakinleştirilen Başkan, televizyonu yere fırlatarak kırdı. O anlar bir taraftarın kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı
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Adana Demirspor, Ali Şansalan, Murat Sancak, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı - Son Dakika
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