Dananın kuyruğu kopuyor: TFF, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) sıcak saatler yaşanıyor.

TFF CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR

TFF Yönetim Kurulu’nun, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle bir araya geleceği bildirildi. Federasyon bünyesinde fikir ayrılıkları ve yönetim içi huzursuzluklar sürerken, bazı yönetim kurulu üyelerinin erken seçim talebini gündeme getirdiği aktarıldı. Yaşanan istifalar ve krizlerin ardından sürecin netleşmesi adına kritik toplantının Cuma gününe ertelendiği ifade edildi.

SEÇİM KARARI MASAYA YATIRILACAK

Cuma günü gerçekleştirilecek zirvede olağanüstü seçim kararı alınıp alınmayacağı netlik kazanacak. Olası bir erken seçim kararı çıksa dahi, TFF tüzüğü gereği 2027 yılında da rutin bir kongre sürecinin bulunması dikkat çekiyor.