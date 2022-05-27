Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra trail koşusu: Yesemek Ultra Trail

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra trail (patika koşusu) koşusu olma özelliğini taşıyan Yesemek Ultra Trail, 11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

'Tarihini adımla' sloganıyla çalışmalarına başlanan Yesemek Ultra Trail, Gaziantep Yesemek Rotary Derneği organizatörlüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Kaymakamlığı ile İslahiye Belediyesi'nin de destekleriyle 11 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. Yesemek Ultra Trail, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra trail (patika koşusu) koşusu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca burada Türkiye'nin ilk dog trail (köpeğinizle patika koşusu) koşusuna da ev sahipliği yapılacak.

Organizasyon ile kadim levant koridorunun kuzey ucunda bulunan doğal ve tarihi zenginliğiyle İslahiye Ovasını, Yesemek Antik Heykel Atölyesi'nden Tilmen Höyüğü'ne heyecanlı parkurlarla tanıtım hedefleniyor. Gün boyu şenlik havasında olması planlanan etkinliğin, bölgede tarihi ve doğal güzelliklere olan farkındalığı da artırması düşünülüyor. Gaziantep Yesemek Rotary Derneği, ayrıca gelen misafirlerine farklı tur alternatifleriyle bölgenin güzelliklerini tanıtmayı amaçlıyor.

Yesemek Ultra Trail, 6 parkurdan oluşacak. Lev 5k, ham 10k, tas 22k, tut 45k, yut 65k, dog 10k parkurlarında sporcular, sınırlarını ve güçlerini test edecek.

Kayıtlar 30 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Katılımcılar, https://yesemekultra.org/ sitesini ziyaret ederek gerekli bilgilere de ulaşabilecek. - GAZİANTEP