Gustavo'nun yeni saç stili ilgi çekti - Son Dakika

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo yeni saç stili yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un oyuncusu Gustavo Campanharo, bu kez de yeni saç stili ile dikkat çekti. Kayserispor'a geldiği günden bu yana siyah ve sarı saçları bulunan Campanharo, bu kez saçlarını griye boyattı. Son haftalarda başarılı bir performans ortaya koyan Gustavo Campanharo, cuma akşamı oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında takımındaki yerini alacak.

Yeni stili antrenmana çıkan Campanharo'nun yeni saçı teknik heyet ile takım arkadaşları tarafından da beğenildi. - KAYSERİ