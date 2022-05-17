Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker'den altın madalya - Son Dakika
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Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker'den altın madalya

17.05.2022 17:21
Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker'den altın madalya

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker, altın madalya kazandı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker, altın madalya kazandı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Normandiya bölgesinde gerçekleştirilen 19. ISF Gymnasiade'de gülle atmada 20,23 metrelik derecesiyle Ali Peker, birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

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Kaynak: AA

Altın Madalya, Ali Peker, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker'den altın madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker'den altın madalya - Son Dakika
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