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GZT Giresunspor'da Olağan Genel Kurul'a doğru - Son Dakika
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GZT Giresunspor'da Olağan Genel Kurul'a doğru

17.05.2022 15:28
GZT Giresunspor'da Olağan Genel Kurul'a doğru

Süper Lig'e geçen sezon yükselen ve bu sezon ligde kalmayı başaran GZT Giresunspor'un Olağan Genel Kurulu 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Süper Lig'e geçen sezon yükselen ve bu sezon ligde kalmayı başaran GZT Giresunspor'un Olağan Genel Kurulu 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olağan Genel Kurul'un kulüp tesislerinde 1 Haziran Çarşamba günü yapılacağı, salt çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 8 Haziran Çarşamba günü aynı yerde yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

GZT Giresunspor'un mevcut Başkanı Hakan Karaahmet yeniden aday olduğunu açıklarken, henüz başka bir isim adaylığını açıklamadı. - GİRESUN

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TKBB 21. Olağan Genel Kurulu - Osman Çelik TKBB 21. Olağan Genel Kurulu - Osman Çelik

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor'da Olağan Genel Kurul'a doğru - Son Dakika


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SON DAKİKA: GZT Giresunspor'da Olağan Genel Kurul'a doğru - Son Dakika
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