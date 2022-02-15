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Giresunspor'da, Younousse Sankhare ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Giresunspor'da, Younousse Sankhare ile yollar ayrıldı

15.02.2022 17:59
Giresunspor'da, Younousse Sankhare ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da Younousse Sankhare ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da Younousse Sankhare ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüze transfer olan Younousse Sankhare'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, disiplinsiz hareketleri nedeniyle uzun süre kadro dışı kalan Sankhare'nin dış basında kulüple ilgili karalama kampanyası yaptığını söylemişti.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor'da, Younousse Sankhare ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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