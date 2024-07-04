Hacılar Erciyesspor, Mehmet Susamış ile anlaştı - Son Dakika
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Spor

Hacılar Erciyesspor, Mehmet Susamış ile anlaştı

Hacılar Erciyesspor, Mehmet Susamış ile anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor, yeni sezon için Teknik Direktör Mehmet Susamış ile anlaşma sağladı. Susamış, geçtiğimiz sezon Yahyalıspor'da şampiyonluk yaşamıştı. Hacılar Erciyesspor yönetimi, yeni teknik direktörleriyle yapılan imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Kulüp yetkilileri, yeni sezonda başarılar elde etmek ve gençlere spor hizmeti sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

04.07.2024 14:30
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Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyes spor, Teknik Direktör Mehmet Susamış ile anlaştı.

2024-2025 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele verecek olan Hacılar Erciyesspor'un yeni Teknik Direktörü belli oldu. Hacılar Erciyesspor yönetimi dün yapılan imza töreni ile Teknik Direktör Mehmet Susamış ile resmi sözleşmeye imza attı. Uzun yıllardır Kayseri'de antrenör olarak görev yapan tecrübeli Teknik Direktör Mehmet Susamış, geride kalan sezon Yahyalıspor'da şampiyonluk yaşadı.

Hacılar Erciyesspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Teknik Direktör Mehmet Susamış ile anlaşmış bulunmaktayız. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyoruz. Hacılar Erciyesspor olarak yeni sezondan umutluyuz. Hacılarımızı bir futbol ve spor merkezi yapma çalışmalarımıza ara vermeden gayretle devam ediyoruz. Hacılarımızın ve Kayseri'mizin gençlerine ve çocuklarına güzel tesislerimizde deneyimli ekibimizle en güzel şekilde spor hizmeti eğitimi sunmaya gayret etmek amacı ile çıkmış olduğumuz bu yolda, elimizden gelen ne varsa yapacağız. Amacımız hem spor faaliyetlerinde başarılar elde etmek hem de gençlerimize sahip çıkmak olacaktır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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