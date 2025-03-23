Hakan Çalhanoğlu 21. Golünü Attı - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu 21. Golünü Attı

Hakan Çalhanoğlu 21. Golünü Attı

Hakan Çalhanoğlu, Macaristan maçında penaltıdan gol atarak A Milli Takım'daki 21. golünü kaydetti.

23.03.2025 22:15
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Macaristan maçında penaltıdan attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 21. golünü kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelirken, millilerin ilk golü kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Müsabakanın 37. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Hakan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 21. golünü attı.

Maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu 21. Golünü Attı - Son Dakika

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