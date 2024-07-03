Hakan Çalhanoğlu: Çeyrek finale kalmak bizi mutlu ediyor - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu: Çeyrek finale kalmak bizi mutlu ediyor

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını ve ülkelerinin de mutlu olduğunu söyledi. Hakan, taraftarları sokakta görmekten daha da mutlu olduklarını belirtti. Milliler, çeyrek finalde Hollanda ile mücadele edecek.

03.07.2024 02:42
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A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Hakan, "Eminim ülkemiz de mutludur. İnsanlarımızı, taraftarlarımızı sokakta görmek bizi daha çok mutlu ediyor" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Leipzig Stadyumu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek.

Avusturya karşısında sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyen kırmızı-beyazlı takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu da müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlarımızı sokakta görmek bizi daha çok mutlu ediyor"

Çeyrek finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Hakan Çalhanoğlu, "Takımı tebrik ediyorum. Bizim havamız, maça hazırlanmamız, her zaman yüzde 100 çalışıyoruz. Bunu da sahada gösterdik, yansıttık. Çok mutluyuz. Eminim ülkemiz de mutludur. İnsanlarımızı, taraftarlarımızı sokakta görmek bizi daha çok mutlu ediyor. İnşallah böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Berlin'de de ev sahibi olacağız"

Hakan, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Hollanda karşılaşmasında Türk taraftarların oluşturacağı atmosfere de değinerek, "Çok güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Her statta olduğu gibi Berlin'de de ev sahibi olacağız. Ondan hiç şüphem yok. O maça dört günümüz var. İyi hazırlanacağız. Bu maça da çok iyi hazırlandık. Maçın içerisinde olan gayreti sahaya yansıttık. Bu istek ve arzuyla istediğimiz gibi oynarsak sonuçları da alırız" şeklinde konuştu.

"Rövanşımızı aldık"

Avusturya'ya karşı mart ayında oynanan hazırlık maçında alınan 6-1'lik yenilginin rövanşını aldıklarından bahseden milli oyuncu, "Bütün oyuncuları duydunuz, herkesin içinde hala yara vardı. Onu da bugün sahada gösterdik. Rövanşımızı aldık. Emindik de alacağımızdan çünkü herkes çok istekliydi. Bu maçı kazanmak istedik. Bunu başardığımız için de ayrı mutluyum" diye konuştu.

"2008 ruhu ortaya çıksın diye bir motivasyon konuşması yaptım"

Hakan Çalhanoğlu, maça çıkmadan önce takıma yaptığı motivasyon konuşmasının sorulması üzerine ise şu cevabı verdi:

"Ben genelde sahaya çıkmadan önce konuşurum. Orada her zaman toplanırız. Onları motive etmeye çalıştım. Burada tabii ki taktik veya teknikten ziyade daha çok 2008 ruhu ortaya çıksın diye bir motivasyon konuşması yaptım. O da aramızda kalsın." - LEİPZİG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu: Çeyrek finale kalmak bizi mutlu ediyor - Son Dakika

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