Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, büyük final öncesi İtalya Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, büyük final öncesi İtalya Kupası'nda şampiyon oldu

25.05.2023 00:43

Fiorentina ile Inter, İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı sahadan 2-1 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Inter'e galibiyeti getiren golleri Lautaro Martinez kaydetti. Fiorentina'nın tek golü Nico Gonzalez'den geldi.

İtalya Kupası final maçında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

9'uncu kez kazandılar! Milli futbolcumuzun takımından şahane geri dönüş

GERİDEN GELDİLER

Mücadelenin 3. dakikasında Nico Gonzalez'in golüyle yenik duruma düşen Inter, 29 ve 37. dakikalarda sahneye çıkan Lautaro Martinez'in golleriyle öne geçti. İkinci yarıda da skoru tutmayı başaran ve kalesini gole kapatan Inter sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaştı.

9'uncu kez kazandılar! Milli futbolcumuzun takımından şahane geri dönüş

9'UNCU KEZ KAZANDILAR

Inter böylelikle toplamda 9. kez İtalya Kupası zaferini elde etmiş oldu. Fiorentina ise 11. kez çıktığı İtalya Kupası finalinde 5. kez mağlubiyet yaşadı.

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Atatürk Olimpiyat Stadı, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

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