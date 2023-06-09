İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde iddialı konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde iddialı konuştu

İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde iddialı konuştu

09.06.2023 21:01

Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde özgüvenli açıklamalarda bulundu. Barcelona'yı yenmenin büyük özgüven sağladığını belirten Çalhanoğlu, Manchester City'nin favori gösterilmesinin kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

İtalyan devi Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Lig'i finali öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK RAHATIM"

Özgüvenli olduklarını belirten Hakan, "Üzerimde baskı hissetmiyorum. İlk maçımızda Barcelona'yı yenince hem bana hem de takıma büyük öz güven geldi. Burada olmak ayrı bir gurur, bunun keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri bu kupayı kazanmak istiyorum. İnşallah nasip olur. Çok rahatım, hiçbir baskı hissetmiyorum" dedi.

"HEPİMİZ ÇOK KONSANTREYİZ"

İngiliz devinin favori gösterilmesine değinen yıldız futbolcu, "Manchester City'yi favori göstermeleri bizim için bir avantaj. Üzerimizde hiç baskı hissetmiyoruz. Hepimiz çok konsantreyiz. Çıkıp oyunumuzu oynayacağız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde sadece sahadakiler, Süper Lig'in toplamından daha değerli İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde sadece sahadakiler, Süper Lig'in toplamından daha değerli

Manchester City FC, Hakan Çalhanoğlu, Inter Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde iddialı konuştu - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Aday olduğuna pişman mı? Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası sessizliğini bozdu
20:56 İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde iddialı konuştu
20:53 Aday olduğuna pişman mı? Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası sessizliğini bozdu
20:52 Rakibe mesajı verdi! Hakan Çalhanoğlu'ndan dev final öncesi çok konuşulacak sözler
20:24 Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı
20:20 Camia müjde beklerken tatsız haber verdi! Erden Timur'dan Galatasaraylıları yıkan itiraf
20:13 Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ölürken 5 kişide yaralandı
20:11 Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi öldü, 2'si ağır 5 yaralı
19:45 Merkez Bankası'ndan "sahte hesap" uyarısı: Hafize Gaye Erkan'ın Twitter'ı yok, önümüzdeki günlerde açacak
19:41 Merkez Bankası'ndan "sahte hesap" uyarısı: Hafize Gaye Erkan'ın Twitter'ı yok, önümüzdeki günlerde açacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2023 21:02:13. #1.11#
SON DAKİKA: İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde iddialı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement