Hakan Keleş: "Bizim için puan puandır" - Son Dakika
Üye Girişi

Hakan Keleş: "Bizim için puan puandır"

18.04.2022 00:57

- Hakan Keleş: "Bizim için puan puandır" GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bugün istediğimiz gibi oynadığımızı düşünmüyorum ama beraberlik de bizim için önemliydi" dedi.

- Hakan Keleş: "Bizim için puan puandır"

GİRESUN - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bugün istediğimiz gibi oynadığımızı düşünmüyorum ama beraberlik de bizim için önemliydi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulanan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maç öncesi rakiplerimiz puan almıştı. Biz de kazanmak istiyorduk puan farkını açmak için. Fakat bugün çok istediğimiz gibi oynadığımızı düşünmüyorum. İstatistiklerimiz de kötü. Ama beraberlik de bizim için önemliydi. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarı daha çok baskı yedik. Fakat oyuncularımızın isteği, arzusu ve coşkusu bugün iyiydi. 1 puan bizim için önemliydi. Biraz Umut'un sakatlığı, Sergen'in ilk maçı olması, Sergio'nun da ilk maçı olması biraz oyun dengemizi bozdu ama dediğim gibi puan puandır. Oyun olarak çok iyi şeyler yapmadık. Savunma kısmını iyi yaptık. Hücum kısmında eksiklerimiz vardı. Rakibin istediği gibi de oynamadık. Çünkü baskıyla iyi çıkan bir takımdı. Daha çok biraz uzun toplara döndü. Umut hava toplarında bize inanılmaz kazanımlar sağladı. Bizim için puan puandır. Yenilmemek bugün iyiydi" diye konuştu.

"İnşallah ligi en iyi şekilde bitireceğiz"

Keleş, kadro yetersizliğine rağmen ligi iyi bir şekilde bitirecekleri ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Sezon başı kurduğum kadrodan şu an 6 tane yabancı yok. Benim 8 tane yabancı oyuncum var. Kural hatası yapma şansım yok. Oyuncularımız biraz süre bulamadığı için biraz da maddi şartlardan dolayı ayrılmak istediler. Onların düşüncesiydi. Ama biz geride kalan oyuncularımızla mücadele ediyoruz. Onları da aratmıyorlar. Biraz oyuncu değişikliklerinde sıkıntı yaşıyoruz. Bugün hiç defans oyuncum yoktu. 2 tane defans oyuncum vardı. İlerleyen haftalarda biraz sıkıntıya gireceğiz ama inşallah cezalı duruma düşmeyiz ve sakat vermeyiz. Kadroyu kurduğumdan itibaren birlikteliğe önem verdik. Bu bizim için önemliydi. Arkadaşlık çok önemliydi. İnanın bizim puanımız yokken bile aynı şeyleri yapıyorduk. Ama söylediğim gibi zorluklara rağmen oyuncularım buraya kadar bizi getirdi. İnşallah ligi hayırlı bir şekilde bitireceğiz."

Hakan Keleş: Bizim için puan puandır
Hakan Keleş: Bizim için puan puandır
Hakan Keleş: Bizim için puan puandır

YORUMLAR
500
Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş maçının ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in karşılaşma sonrası açıklaması GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in karşılaşma sonrası açıklaması

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Hakan Keleş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: 'Bizim için puan puandır' - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Eski bakan Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül, Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığına atandı
00:55 İstifaların ardından Türk futbolunda kritik karar! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor
00:54 Ahmet Çakar'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İstifanın arkasında ses kaydı var!
00:23 Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
00:20 Muğla'da yaşanan olayda 26 yaşındaki genç, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
00:17 Marcao'ya bir talip daha çıktı! Atalanta'dan Galatasaray'a reddedilmeyecek teklif
00:07 Doğu Perinçek'den, Ümit Özdağ'a sert sözler: Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak
23:49 Kahreden olay! Maç esnasında yere yığılan kaleci yaşamını yitirdi
23:47 Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için çok konuşulacak sözler: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor
23:42 Bülent Arınç'tan AK Partilileri sinirlendirecek sözler: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 01:06:56. #1.13#
SON DAKİKA: Hakan Keleş: "Bizim için puan puandır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement