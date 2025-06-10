Hakem Ücretlerindeki Dengesizlik

Türk hakemler cefayı, yabancı hakemler ise sefayı sürdü!

VAR'ın bereketi yabancı hakemlere yaradı.

VAR'daki Türk hakemler maç başı 26 bin 250 TL, yabancılar ise Bin 400 Euro (yaklaşık 62 bin TL) kazandı!

Düdük çalanlarda Türk hakemler maç başına 52 Bin 500 TL kazanırken, bir maç yöneten Slavko Vincic ise 6 Bin Euro (yaklaşık 269 bin TL) kazandı.

2024-25 sezonunda 97 Türk hakeme 62 Milyon 338 Bin 895 TL, 65 yabancı hakeme ise yaklaşık 218 bin 800 Euro (9 Milyon 850 Bin TL) ödendi.

En çok kazanan Türk hakem Cihan Aydın (1 Milyon 678 Bin 375 TL.), yabancı hakem ise Jakob Kehlet (11 bin 200 Euro) oldu.

ERCAN ATA, ANKARA/ TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de görev yapan 97 Türk hakeme (orta hakem, yardımcı hakem, 4. Hakem, VAR ve AVAR hakemi) toplam 62 Milyon 338 Bin 895 TL, 65 yabancı hakeme ise yaklaşık 218 Bin 800 Euro ödedi.

TFF'nin uygulamalarında Türk ve yabancı hakemlere ödenen ücretler arasındaki dengesizlikler dikkat çekiyor. VAR hakemi Türk ise 26 Bin 250 TL ücret alırken, Business Class yolculukla Türkiye'ye getirilen ve tüm masrafları TFF tarafından karşılanan yabancı hakeme ise maç başı bin 400 Euro, yani yaklaşık 62 Bin 700 TL ödeniyor. Bu dengesizlik Galatasaray-Fenerbahçe maçında iyice tavan yaptı. Türk orta hakem bir maçta 52 Bin 500 TL'ye düdük çalarken, söz konusu derbiyi yöneten Slavko Vincic'in hesabına 6 bin Euro, yani yaklaşık 269 bin TL yattı.

ORTA HAKEMLERDE ZİRVE AYDIN'IN

2024-25 sezonunda Süper Lig'de toplam 34 hakem düdük çaldı. Bu hakemler aynı zamanda VAR, AVAR ve 4. Hakem olarak da görev yaptı. Böylece sezon boyunca toplam 1259 kez görev yapan bu hakemlerin kazançları maaşları hariç 34 milyon 376 bin 165 TL oldu. Bu hakemler içerisinde en çok kazanan isim, Süper Lig'de 23 kez düdük çalarak toplam 1 milyon 678 bin 375 TL ile Cihan Aydın oldu.

Öte yandan Süper Lig'de düdük çalmayan fakat 4. Hakem, Yardımcı Hakem, VAR ve AVAR ile diğer profesyonel liglerde Play-OFF karşılaşmalarında görev yapan 47 hakeme ise TFF tarafından maaşları hariç 22 Milyon 38 Bin 230 TL ödendi.

ÖZÜTOPRAK VAR-AVAR LİDERİ

TFF 2024-25 sezonunda VAR ve AVAR'da 16 hakeme görev verdi. Hakemler 318 kez odaya kapanırken, kazançları (maaşlar hariç) 5 Milyon 924 Bin 500 TL oldu. Ancak 16 hakem Süper Lig dışında 1. Lig, Kupa, 2. Lig, 3'üncü lig Play-Off'larda da VAR ve AVAR'da görev aldılar. 51 defa görev alan Onur Özütoprak, 1 Milyon 34 Bin 775 TL ile en çok kazanan isim oldu. Özgür Yankaya ise 47 kez görev aldı ve 951 Bin 150 TL kazandı.

Öte yandan 9 ay boyunca üst klasman 30 bin ile 50 bin, alt klasmanlar ise 6 Bin 500 TL arasında aylık ücret alırken, maç görevleri karşılığında aldıkları ücretle birlikte hakemlerin kazançları böylece, birçok sektöre göre yüksek seviyelere ulaşıyor.

YABANCILARA TAM 218 BİN 800 EURO

Öte yandan bu sezon başlayan yabancı hakem uygulaması, ücret dengesizliği nedeniyle önemli sorunları da beraberinde getirdi, 'Yabancı hakemler hem Business Class uçuyor, hem de Türk hakemlerden daha çok kazanıyorlar' yorumlarının yapılmasına neden oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 20. haftada başlatılan uygulamayla birlikte, sezonun kalan 19 haftasında toplam 64 farklı yabancı hakem VAR odasında görev aldı, 1 yabancı hakem Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çaldı. Toplam 153 karşılaşmada görev yapan 65 yabancı hakeme, TFF tarafından yaklaşık 218 Bin 800 Euro ödendi.

VAR'da maç başına Bin 400 Euro kazanan yabancı hakemlerden Jakob Kehlet, 8 kez VAR hakemi olarak görev yapıp 11 Bin 200 Euro ücret aldı. 7 kez görev alan İstvan Vad ise 9 bin 800 Euro, Markus Schmidt'de 6 görev alıp karşılığında 8 Bin 400 Euro kazandı. 152 defa odaya kapanan 64 yabancı VAR hakemlerine 19 haftada 212 Bin 800 Euro ödendi.

SÜPER LİG'DE DÜDÜK ÇALAN 34 HAKEMİN MAAŞ HARİÇ MAÇ GÖREVİ NEDENİYLE ALDIĞI ÜCRETLER ŞÖYLE:

Cihan Aydın: 1 milyon 678 bin 375 TL.

Atilla Karaoğlan: 1 Milyon 608 Bin 25 TL.

Zorbay Küçük: 1 Milyon 595 Bin 650 TL.

Ali Şansalan: 1 Milyon 550 Bin 425 TL.

Ozan Ergün: 1 Milyon 490 Bin 500 TL.

Mehmet Türkmen: 1 Milyon 437 Bin 775 TL.

Yasin Kol: 1 Milyon 378 Bin 925 TL.

Kadir Sağlam: 1 Milyon 354 Bin 750 TL.

Oğuzhan Çakır: 1 Milyon 322 Bin 950 TL.

Ümit Öztürk: 1 Milyon 252 Bin 325 TL.

Halil Umut Meler: 1 Milyon 214 Bin 275 TL.

Direnç Tunusluoğlu: 1 Milyon 197 Bin 275 TL.

Çağdaş Altay: 1 Milyon 129 Bin 625 TL.

M. Ali Metoğlu: 1 Milyon 118 Bin 940 TL.

Adnan Deniz Kayatepe: 1 Milyon 49 Bin 375 TL.

Arda Kardeşler: 1 Milyon 6 Bin 875 TL.

Emre Kargın: 970 Bin 640 TL

Alper Akarsu: 947 Bin 515 TL.

Burak Pakkan: 944 Bin 100 TL.

Abdullah Buğra Taşkınsoy: 921 Bin 150 TL.

Turgut Doman: 879 Bin 625 TL.

Batuhan Kolak: 872 Bin 190 TL.

Sarper Barış Saka: 804 Bin 50 TL.

Ömer Faruk Gültekin: 756 Bin 650 TL.

Yiğit Arslan Hakem: 753 Bin 800 TL.

Ali Yılmaz: 744 Bin 390 TL.

Ömer Tolga Güldibi: 730 Bin 190 TL.

Gürcan Hasova: 651 Bin 750 TL.

Erkan Özdamar: 627 Bin 400 TL.

Ömer Faruk Turtay: 625 Bin 450 TL.

Oğuzhan Aksu: 598 Bin 800 TL.

Fatih Tokail: 487 Bin 550 TL.

Volkan Bayarslan: 391 Bin 100 TL.

Alpaslan Şen: 283 Bin 750 TL.