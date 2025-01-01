Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
3 Ocak Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
20.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş: Ozan Ergün
4 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu
20.00 Reeder Samsunspor- Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa- Gaziantep FK: Cihan Aydın
16.00 Sipay Bodrum FK- Bellona Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
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