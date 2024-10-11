Hakemler için Eğitim Semineri - Son Dakika
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Hakemler için Eğitim Semineri

TFF, ekim ayı hakem seminerini Riva Tesisleri'nde düzenledi. Eğitimler ÜKH ve VAR kadrosuyla yapıldı.

11.10.2024 23:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ekim ayı eğitim çalışmalarının ilk günü gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11-13 Ekim tarihleri arasında organize edilen ekim ayı hakem seminerinin ilk günü Üst Klasman Hakemleri (ÜKH) ve VAR kadrosu ile MHK koordinasyonu ve TFF/ UEFA profesyonelleri yönetimiyle, TFF Riva Tesisleri'nde Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu ile yapıldı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, Hakem Fitnes Danışmanı Werner Helsen, Hakem ve Eğitim Danışmanı Alan Snoddy, VAR Danışmanı Joao Capela, Ulusal Eğitimci ve Hakem Atletik Performans Departmanı tam kadro olarak eğitim çalışmalarında yer aldı.

Seminerin ilk gününde sahaya kurulan ekranlar vasıtasıyla, UEFA tarafından yeni uygulanan modern saha çalışması olan, yoğun fiziksel aktivite sonrası karar verebilme çalışmaları Werner Helsen ve Atletik Performans Departmanı tarafından MHK ve Vitor Melo Pereira gözetiminde hakemlere uygulandı.

Seminerde yarın ve üçüncü gün, MHK, Vitor Melo Pereira, Alan Snoddy ve Joao Capela'nın birlikte seçtiği Trendyol Süper Lig ve Trendyol Birinci Lig'in güncel kliplerinden oluşan farklı konu başlıklarındaki sunumlar ile geri bildirimleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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