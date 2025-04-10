Hakemlere Şiddet Protestosu - Son Dakika
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Spor

Hakemlere Şiddet Protestosu

Hakemlere Şiddet Protestosu

Kocaeli'de hakem Tunahan Aydemir'e saldırıyı kınayan hakemler, maçı 2 dakika geç başlattı.

10.04.2025 17:13
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Kocaeli'de Darıca Marmara Osmangazi Spor ile Gebze Birlikspor arasında oynanan amatör maçta fiziki saldırıya uğrayarak kaburgaları çatlayan ve burnu kırılan hakem Tunahan Aydemir'e sahip çıkan ve şiddeti kınayan hakemler, protesto için maçı 2 dakika geç başlattı.

Kocaeli'de Süper Amatör Lig Play-Off Ligi 5.haftasında oynanan Derincespor – Kavaklıspor maçının başında hakemlerden protesto geldi. Derine Suni Çim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Fatih Kabakkaya ile yardımcıları Ümit Ateş ve Ökkeş Yıldız karar alarak kısa süre önce sahada fiziksel şiddete maruz kalarak kaburgası çatlayan ve burnu kırılan meslektaşları Tunahan Aydemir için maçın başlama düdüğünü 2 dakika geç çaldı. Hakemler bu sürede sahada hareketsiz bekledi. Sahalarda şiddeti kınayan ve meslektaşlarına destek olmak isteyen hakemlerin protestosu sahadaki oyunculardan, teknik ekiplerden ve yöneticilerden de destek aldı.

2 dakika boyunca hareketsiz beklediler

Hakem triosu bu kararı maç başlamadan önce takım kaptanları Oğuzhan Öz ve Erol Badiş ile de paylaştı. Orta hakem Fatih Kabakkaya, U-18 maçında yaşanan olayda genç hakeme futbolcuların saldırdığını, hakemin kaburgasında çatlak, burnunda kırık olduğunu söyledi ve bu nedenle santra düdüğünü geç çalacağını bildirdi. Yaşanan olaydan haberdar olduklarını belirten takım kaptanları da yaralanan hakeme geçmiş olsun dileklerini iletip protestoya saygı duyduklarını ifade etti. Kulüplerin antrenörleri Tolga Altınkaya ile Aykut Okan da hakemlere destek vererek yaşanan olayı kınadı. Başlama vuruşuna hazır olan futbolcular iki dakika boyunca hakemin ilk düdüğü çalmasını bekledi.

TFFHGD: "Takipçisi olacağız"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kocaeli Şubesi de saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Darıca Nene Hatun Stadı'nda oynanan 2.Küme U18 Ligi Darıca Marmara Osmangazispor – Gebze Birlik müsabakasında görev yapan hakemimiz Tunahan Aydemir, maçın ardından ev sahibi takım oyuncuları tarafından fiziki saldırıya uğramıştır. Bu çirkin ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun temelinde yer alan saygı, centilmenlik ve fair-play ilkeleri böylesi şiddet eylemleriyle açıkça ayaklar altına alınmıştır. Hakemlik müessesesi, futbolun adil ve sağlıklı bir şekilde oynanabilmesi için vazgeçilmez unsurdur. Sahaya çıkan her oyuncu ve teknik heyet bu gerçeğe uygun davranmakla yükümlüdür. Tunahan Aydemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu vahim olayın takipçisi olacağımızı ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğin kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle tüm camiaları sağduyuya, saygıya ve spora yakışır davranışlara davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Güvenlik, kocaeli, 3-sayfa, Hukuk, Spor, Son Dakika

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