Hakkari\'de Korfbol Müsabakaları Başladı

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen korfbol grup müsabakalarının açılış törenine katıldı.

Hakkari Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Çelik, sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu. 13 farklı ilden 270 sporcunun katılım sağladığı müsabakaların açılışında konuşan Vali Çelik, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Çelik, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Müsabakaların 24-28 Mart tarihleri arasında devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ