Hakkari'de Sporda Şiddet Toplantısı - Son Dakika
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Spor

Hakkari'de Sporda Şiddet Toplantısı

Hakkari\'de Sporda Şiddet Toplantısı

Hakkari'de sporda şiddeti önlemek için toplantı yapıldı, güvenlik ve bilinçlendirme ele alındı.

26.02.2025 11:07
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sporda şiddetin önlenmesine yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, spor müsabakalarında güvenliğin sağlanması, taraftarların bilinçlendirilmesi ve şiddetin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ele alındı. İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hakkari Zap Spor yöneticileri ve taraftar sorumluları da, centilmenlik çerçevesinde bir spor kültürü oluşturulması gerektiğini ifade ederek, bu tür toplantıların faydalı olduğunu dile getirdi.

Yetkililer, benzer çalışmaların devam edeceğini ve sporda barış, dostluk ve kardeşliğin ön planda olması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Toplantıya Hakkari Zap Spor yöneticileri, taraftardan sorumlu yöneticiler ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

İdris Yılmaz, Güvenlik, Politika, hakkari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkari'de Sporda Şiddet Toplantısı - Son Dakika

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