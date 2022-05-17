Halı sahada futbol oynarken dili boğazına kaçtı! Genç, saha kenarındaki vatandaş sayesinde hayata döndürüldü - Son Dakika
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Halı sahada futbol oynarken dili boğazına kaçtı! Genç, saha kenarındaki vatandaş sayesinde hayata döndürüldü

17.05.2022 16:46

Azat Halo adlı kişi, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde halı sahada maç yaparken yere yığılarak saha içinde baygınlık geçirdi. Dili boğazına kaçan sporcuya ilk müdahale saha kenarındaki Yunus Kara'dan geldi. Kara'nın müdahalesi sonucu genç hayata döndürülürken, Halo olay yerine gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

Çerkezköy ilçesinde bir halı sahadaki futbol maçı sırasında 21 yaşındaki Azat Halo bir anda yere yığılarak saha içinde baygınlık geçirdi. Dili boğazına kaçan sporcuya ilk müdahale saha kenarındaki Yunus Kara'dan geldi. Kara, ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaparak, sonu ölüm ile bitecek bir olayda gencin nefes almasını sağladı. Çenesi açılıp dili çıkarılan genç nefes alarak hayata döndürülürken, olay yerine gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Kara'nın DEVA Partisi İlçe Başkanlığı yaptığı öğrenildi.

Halı sahada futbol oynarken bir anda yere yığıldı, ümitlerin bittiği noktada mucize gerçekleşti

"ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"

Dili boğazına kaçan gence hayati müdahaleyi yapan Kara; "Olay anında yan sahada maç yapıyorduk. Ambulans çağırın seslerini duyunca koşarak olay yerine gittim. Yerde yatan gencin nefes alamadığını fark edince dilinin boğazına kaçtığını tahmin ettim. Öyle de olmuştu. Boğaza kaçan dilin çıkarmak için baya uğraştım. Ambulans gelene kadar gencin nefes alışverişi biraz normalleşti. Gece hastaneye yaptığımız ziyarette de gencimizin durumunun iyi olduğunu gördük. Tekrar geçmiş olsun. Halı saha işleten kişilerde veya çalışanlarda mutlaka ilk yardım eğitimin olması gerekiyor. Bu gibi yerlerde her an ilkyardım gerektirecek olaylar yaşanıyor. Her yıl halı sahalarda yaşanan ölüm haberlerini duyuyoruz. Bunun için her türlü önlemin alınması gerekiyor" dedi.

Halı sahada futbol oynarken bir anda yere yığıldı, ümitlerin bittiği noktada mucize gerçekleşti
Halı sahada futbol oynarken dili boğazına kaçtı! Genç, saha kenarındaki vatandaş sayesinde hayata döndürüldü
Halı sahada futbol oynarken dili boğazına kaçtı! Genç, saha kenarındaki vatandaş sayesinde hayata döndürüldü
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Kaynak: İHA

Çerkezköy, Ambulans, Hisarcık, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halı sahada futbol oynarken dili boğazına kaçtı! Genç, saha kenarındaki vatandaş sayesinde hayata döndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halı sahada futbol oynarken dili boğazına kaçtı! Genç, saha kenarındaki vatandaş sayesinde hayata döndürüldü - Son Dakika
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