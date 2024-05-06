FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler, Club Brugge - Fiorentina Maçını Yönetecek - Son Dakika
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FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler, Club Brugge - Fiorentina Maçını Yönetecek

FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler, Club Brugge - Fiorentina Maçını Yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanşında Club Brugge ile Fiorentina arasındaki maçı yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Irfan Peljto olacak. İlk maçı Fiorentina 3-2 kazanmıştı.

06.05.2024 16:29
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanşında Belçika ekibi Club Brugge ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19.45'te maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersek'ten Irfan Peljto olacak.

Eşleşmedeki ilk maçı Fiorentina 3-2 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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