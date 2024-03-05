Halil Umut Meler, Milan-Slavia Prag maçını yönetecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençleri Zararlı Alışkanlıklardan Korumak İçin 3 Milyon Etkinlik Düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin başta madde bağımlılığı olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla gençlik merkezlerinde, spor tesislerinde ve GSB yurtlarında yaklaşık 3 milyon etkinlik düzenledi. Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı (2018-2023) çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere toplam 35 milyon 381 bin 462 genç katıldı. Ayrıca bakanlık bünyesinde görev yapan personele Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalık Eğitimi verildi.