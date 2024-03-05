Halil Umut Meler, Milan-Slavia Prag maçını yönetecek - Son Dakika
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Halil Umut Meler, Milan-Slavia Prag maçını yönetecek

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak olan Milan-Slavia Prag maçında düdük çalacak hakem Halil Umut Meler, yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy'un yapacağı mücadeleyi yönetecek. Dördüncü hakem ise Arda Kardeşler olacak.

05.03.2024 12:43  Güncelleme: 12:44
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Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü oynanacak olan Milan- Slavia Prag maçını yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcılığını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halil Umut Meler, Milan-Slavia Prag maçını yönetecek - Son Dakika

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