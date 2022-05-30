Haliliye'de yaz spor okulları kayıtları başlıyor - Son Dakika
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Haliliye'de yaz spor okulları kayıtları başlıyor

30.05.2022 17:05
Haliliye'de yaz spor okulları kayıtları başlıyor

Haliliye Belediyesi tarafından sağlıklı bir neslin yetişmesi ve gençlerin spor alışkanlığı kazanması için farklı branşlarda açılan Yaz Spor Okulları için yeni kayıtlar başlıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından sağlıklı bir neslin yetişmesi ve gençlerin spor alışkanlığı kazanması için farklı branşlarda açılan Yaz Spor Okulları için yeni kayıtlar başlıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, birçok branşta açtığı kurslar ile şampiyon gençler yetiştiriyor. Haliliye Belediyesi bünyesindeki kurslara katılan gençler, geleceğin milli sporcuları olmak için antrenörler eşliğinde hazırlanıyor. Özellikle okulların ara tatile girmesiyle spora yönelen çocukların da ilgisiyle yoğun katılımın olduğu kurslar için Yaz Spor Okulları açılıyor. Gençlerin spor alışkanlığı kazanmaları için açılan Yaz Spor Okullarında badminton, basketbol, yüzme, voleybol, tekwando ve judo branşlarında eğitimler veriliyor. Tüm branşlar için başvurular 1-15 Haziran arasında alınırken, başvuru yapmak isteyen gençlerin gerekli formları doldurmaları gerekiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Sabiha Özlek Kapalı Spor Salonu, Devteyşti Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Aliya İzzet Begoviç Spor Kompleksinde verilecek olan farklı branşlardaki kurslar için kayıtlar ise yine aynı adreslerden alınıyor. - ŞANLIURFA

Haliliye'de yaz spor okulları kayıtları başlıyor
Haliliye'de yaz spor okulları kayıtları başlıyor
Haliliye'de yaz spor okulları kayıtları başlıyor
Haliliye'de yaz spor okulları kayıtları başlıyor
Haliliye'de yaz spor okulları kayıtları başlıyor

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Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Spor Okulları, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haliliye'de yaz spor okulları kayıtları başlıyor - Son Dakika


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