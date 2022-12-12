Halit Kıvanç'ın adı İstanbul'daki FIFA onaylı stada verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Halit Kıvanç'ın adı İstanbul'daki FIFA onaylı stada verildi

12.12.2022 22:10

Ekim ayında vefat eden spor basınının duayen isimlerinden Halit Kıvanç'ın adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Gaziosmanpaşa'da yapılan zemini FIFA onaylı statta yaşatılacak.

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç ve oğlu Ümit Kıvanç, statta bir araya geldi. Halit Kıvanç'ın Türk sporu ve televizyonculuğuna değer kattığını, aynı zamanda kişiliğiyle topluma örnek olduğunu ifade eden İlker Öztürk, merhumun ismini stada vermekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

FIFA ONAYLI STAT

Gaziosmanpaşa'nın Küçükköy semtinde yaptırılan, zemini FIFA onaylı, 5 bin seyirci kapasiteli stadın ilçedeki 24 amatör kulüp tarafından kullanılacağını anlatan Öztürk, "Bu stadın Halit Kıvanç gibi çok önemli bir kişinin ismiyle Türk sporuna katkı sağlaması bizim için çok değerlidir. Çok kısa bir sürede bu stat faaliyete geçecektir." diye konuştu.

"KEŞKE SAĞLIĞINDA BÖYLE BİR MUTLULUĞU YAŞASAYDI"

Bülbin Kıvanç da Halit Kıvanç'ın adının stada verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz 72 senelik evliydik. Tabii çok mutlu oluyorum adının böyle bir stadyuma verilmesine. Keşke kendi de sağlığında böyle bir mutluluğu yaşasaydı." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK FUTBOLCU YETİŞECEK"

Ümit Kıvanç da merhum babasının isminin stada verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Babamın adı bir yere verilecekse bunun futbolla ilgili bir yer olması bizi ayrıca memnun ederdi. Semt stadı olması, birçok kulübün yararlanacak olması ve burada sporcuların yetişecek olması beni ayrıca sevindiriyor. Bunun çok yakışacağını düşünüyorum. Onun için çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
HALİT KIVANÇ'IN ADI STADA VERİLDİ HALİT KIVANÇ'IN ADI STADA VERİLDİ Buz Hokeyi: Toplu sonuç Buz Hokeyi: Toplu sonuç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Halit Kıvanç, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Halit Kıvanç'ın adı İstanbul'daki FIFA onaylı stada verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:50 Karavana transfer olarak tanımlanıyordu! Dünya Kupası sonrası Portekizli yıldız için savaş çıktı
21:21 İstanbul'da metro arızalandı! Vatandaşlar duruma tepki gösterdi
21:03 Rus devi Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı radarına aldı
20:51 Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına destek! Asgari ücrete kadar ödeme yapılacak
20:17 Ali Koç, Ronaldo ile masaya oturdu! Faslı futbolcuyu istedi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrenciyi sevindirecek haberi verdi! İşte 2023 yılı kredi ve burs miktarları...
19:49 Türkiye'yi sarsan olayda 7 kişinin katili hakkındaki gerekçeli karar açıklandı
19:22 Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edilen yıldız futbolcu tuttuğu takımın maçında amigo oldu
16:37 Halit Kıvanç'ın adı İstanbul'daki FIFA onaylı stada verildi
14:27 Antalya'da vatandaşa 'çeşme suyu' uyarısı: 3 gün kullanmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2022 22:29:04. #1.12#
SON DAKİKA: Halit Kıvanç'ın adı İstanbul'daki FIFA onaylı stada verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement