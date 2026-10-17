Halkbank, Efeler Ligi\'ne sahasında Galatasaray\'ı 3-1 yenerek başladı

Halkbank, Efeler Ligi'ne sahasında Galatasaray'ı 3-1 yenerek başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi'nin ilk haftasında Halkbank, Ziraat Bankkart'ta Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Setler 23-25, 25-20, 27-25 ve 25-23 sonuçlandı; Halkbank ilk haftayı sahasında galibiyetle tamamladı.
Efeler Ligi'nin ilk haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
Salon: Ziraat Bankkart
Halkbank: Denislav Slavchev Bardarov, Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Darlan Ferreira, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Alejandro Rodriguez Fuentes, Yiğit Hamza Aslan.
Galatasaray: Micah Kupono Ma'a, Efe Ramazan Mandıracı, Faik Samet Güneş, Can Koç, Stephen Maar, Roamy Alonso, Abdulsamet Yalçın (L), Fatih Yörümez (L), Yiğit Savaş Kaplan, Cafer Kirkit, Gökçen Yüksel, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Gülhan Emir Pınar, Emirhan Özçelik.
Setler: 23-25, 25-20, 27-25, 25-23
Kaynak: İHA
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