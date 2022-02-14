Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, takımına güveniyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, CEV Challenge Kupası'nda gelinen yerden mutlu olduğunu, takımına bu aşamada da çok güvendiğini belirtti.

AXA Sigorta Efeler Liginde yenilgisiz liderliğini sürdüren Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda da kayıpsız yürüyüşünü devam ettiriyor.

Challenge Kupası'nda maç kaybetmeden yarı finale yükselen başkent ekibi, bu turda Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile eşleşti.

İki takımı ilk kez karşı karşıya getirecek serinin ilk maçı, 23 Şubat'ta Ankara'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 1 Mart'ta Atina'da yapılacak.

Yarı final eşleşmesini değerlendiren Taner Atik, şunları ifade etti:

"Öncelikle CEV Challenge Kupası'nda ilk 4 takım arasına girdiğimiz ve finale doğru emin adımlarla ilerlediğimiz için çok memnunum. Takımımın sezonun başından bu yana ortaya koyduğu performanstan ve bulunduğumuz seviyeden tatmin olmayıp daha fazlasını başarma isteğinden çok mutluyum.

Panathinaikos voleybol kültürü olan çok güçlü bir rakip. Ankara'da oynayacağımız ilk maçı alarak Yunanistan'a avantajlı gitmek istiyoruz. Bunu başaracak güçte olduğumuzu düşünüyorum. Tekrarlamak gerekirse, takımıma çok güveniyorum."