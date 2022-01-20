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Halkbank'ta hedef "iyi oyun ve 3 puan" - Son Dakika

Halkbank'ta hedef "iyi oyun ve 3 puan"

20.01.2022 12:40
Halkbank'ta hedef "iyi oyun ve 3 puan"

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak lider Halkbank'ın Arjantinli smaçörü Nicolas Bruno, iyi oyun, kaliteli voleybol ve sonucunda üç puan istediklerini söyledi.

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak lider Halkbank'ın Arjantinli smaçörü Nicolas Bruno, iyi oyun, kaliteli voleybol ve sonucunda üç puan istediklerini söyledi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, sezonun 16. haftasında oynanacak karşılaşmaya ilişkin görüşlerine yer verilen Bruno, rakiplerinin puan sıralamasındaki yerine bakmadıklarını belirterek, "Hedeflerimiz var ve bu hedefe ulaşmak adına filenin diğer yanındaki rakibi centilmence mücadele ederek mağlup etmemiz gerekiyor. Kolej havasında çalışıyoruz, birlikteliğimiz üst düzeyde. Bu avantajlarımızı kullanarak Afyon maçından da üç puanla ayrılmak için sahada voleybol adına yapılması gereken her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mavi-beyazlı ekip ile Afyon temsilcisi arasında 22 Ocak Cumartesi günü Başkent Voleybol Salonunda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Ligde bir maç eksiği bulunmasına karşın bu sezon oynadığı 14 maçı da kazanarak 39 puana ulaşan Halkbank, sıralamada birinci basamakta yer alırken Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, 13. durumda bulunuyor.

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voleybol, Halkbank, oyunlar, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank'ta hedef 'iyi oyun ve 3 puan' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Halkbank'ta hedef "iyi oyun ve 3 puan" - Son Dakika
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